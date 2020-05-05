Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
5 мая 202009:07
Шесть человек погибли во время пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Как сообщил представитель экстренных служб, возгорание произошло около 4-х часов утра в деревне Дурнихе. Дом горел на всей площади. Пожарные обнаружили погибших в ходе разбора завалов.
Причины пожара устанавливаются, передает RT. Среди основных версий - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Пощадили репутацию? Пилот сгоревшего SSJ 100 раскрыл причины трагедии
- Правительство освободило регионы от выплат по кредитам в 2020 году
- Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
- В России ограничили работу «наливаек»: Под ударом тысячи заведений
- Командир сгоревшего в Шереметьеве Superjet назвал свою версию катастрофы
4 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru