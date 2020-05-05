Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Шесть человек погибли во время пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Как сообщил представитель экстренных служб, возгорание произошло около 4-х часов утра в деревне Дурнихе. Дом горел на всей площади. Пожарные обнаружили погибших в ходе разбора завалов.