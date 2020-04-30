Найдены пропавшие иркутские чиновники-«поджигатели»
Обнаружены пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых местные жители заподозрили в попытке поджога леса. Об этом проинформировала глава аппарата администрации Марина Косыгина, передает ТАСС.
Она уточнила, что первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс оказался госпитализированным с побоями. Пресс-секретарь районной мэрии Екатерина Анисимова также пострадала, однако её не стали класть в больницу. Косыгина сообщила, что администрация намерена подать заявления в полицию, ФСБ и прокуратуру.
Как отмечает RT, Иркутское областное управление Следственного комитета уже начало проверку в отношении одного из районных чиновников на его возможную причастность к поджогу.
Ранее в сети были опубликованы видео, на которых несколько человек в камуфляжной форме задерживают чиновников районной администрации, включая Барса. Люди настаивают, что сотрудники администрации специально приехали поджигать лес. При них было найдено несколько канистр с бензином.
Местные власти, в свою очередь, заявляли, что чиновники выехали на обследование новых очагов природных пожаров, после чего пропали.
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