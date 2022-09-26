Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
26 сентября 202211:10
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщили в МВД. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, неизвестный проник в учебное заведение и начала стрельбу. Он убил охранника, затем начал стрелять по детям, после чего покончил с собой. Губернатор отметил, что информация требует уточнения.
Бречалов добавил, что сейчас все дети из школы эвакуированы.
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru