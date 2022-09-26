Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщили в МВД. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, неизвестный проник в учебное заведение и начала стрельбу. Он убил охранника, затем начал стрелять по детям, после чего покончил с собой. Губернатор отметил, что информация требует уточнения.

Бречалов добавил, что сейчас все дети из школы эвакуированы.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСтрельбаИжевск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры