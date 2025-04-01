Шериф сделал первое заявление после обнаружения тел экс-главы Bloomberg с семьей

В офисе шерифа округа Спартанбург в Южной Каролине заявили об отсутствии угрозы для общественной безопасности на месте обнаружения тел одного из бывших руководителей агентства Bloomberg Ричарда Самарелы, его супруги и дочери. Как говорится в официальном заявлении, таковы выводы начального этапа расследования.

Бывший 54-летний глава Bloomberg, его 45-летняя жена Лина Мария Самарел и девятилетняя дочь Саманты были обнаружены без признаков жизни в их особняке в городе Грир в американском штате Южная Каролина.

Звезда «Безумного Макса» Ричард Нортон умер в Мельбурне

Деталей о причинах смерти полиция не сообщает. Согласно заявлению, «другие жильцы дома» находились в школе. По информации New York Post, речь может идти о еще одной дочери и сыне пары. Правоохранители обнаружили тела после звонка соседа Самарел.

По данным New York Post, до 2007 года Ричард Самарел занимал в Bloomberg должность инвестиционного менеджера. Его супруга — иммигрантка из Колумбии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее она работала в министерстве по делам ветеранов США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:СШАСмертьBloomberg

Горячие новости

Все новости

партнеры