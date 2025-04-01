Шериф сделал первое заявление после обнаружения тел экс-главы Bloomberg с семьей
В офисе шерифа округа Спартанбург в Южной Каролине заявили об отсутствии угрозы для общественной безопасности на месте обнаружения тел одного из бывших руководителей агентства Bloomberg Ричарда Самарелы, его супруги и дочери. Как говорится в официальном заявлении, таковы выводы начального этапа расследования.
Бывший 54-летний глава Bloomberg, его 45-летняя жена Лина Мария Самарел и девятилетняя дочь Саманты были обнаружены без признаков жизни в их особняке в городе Грир в американском штате Южная Каролина.
Деталей о причинах смерти полиция не сообщает. Согласно заявлению, «другие жильцы дома» находились в школе. По информации New York Post, речь может идти о еще одной дочери и сыне пары. Правоохранители обнаружили тела после звонка соседа Самарел.
По данным New York Post, до 2007 года Ричард Самарел занимал в Bloomberg должность инвестиционного менеджера. Его супруга — иммигрантка из Колумбии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее она работала в министерстве по делам ветеранов США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru