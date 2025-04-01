Шериф сделал первое заявление после обнаружения тел экс-главы Bloomberg с семьей

В офисе шерифа округа Спартанбург в Южной Каролине заявили об отсутствии угрозы для общественной безопасности на месте обнаружения тел одного из бывших руководителей агентства Bloomberg Ричарда Самарелы, его супруги и дочери. Как говорится в официальном заявлении, таковы выводы начального этапа расследования.

Бывший 54-летний глава Bloomberg, его 45-летняя жена Лина Мария Самарел и девятилетняя дочь Саманты были обнаружены без признаков жизни в их особняке в городе Грир в американском штате Южная Каролина.