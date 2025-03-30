Звезда «Безумного Макса» Ричард Нортон умер в Мельбурне

Ричард Нортон родился 6 января 1950 в австралийском городе Мельбурн. Стал известен по ролям в боевиках и фильмах о боевых искусствах. Начал карьеру как профессиональный боксёр и мастер карате, позже переключившись на кино. Дебютировал в австралийском телевидении и кино в 1970-х, а международную известность получил благодаря сотрудничеству с Джекки Чаном в фильмах «Городской охотник» (1993) и «Мистер Крутой» (1997).Снимался в голливудских проектах, включая боевики с Чаком Норрисом («Октагон», 1980) и Дэвидом Кэррадайном. Нортон также работал каскадёром и хореографом боёв, участвуя в создании динамичных сцен в фильмах жанра «экшн». В 1990-х продолжал активно сниматься в сериалах (например, «Зена — королева воинов») и кино («Леди Дракон», «Прямое попадание», «Мистер Крутой»). В последние годы он снялся в таких известных картинах как «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». На счету артиста почти два десятка наград и номинаций.