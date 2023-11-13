Шендеровича оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Российского и израильского литератора Виктора Шендеровича (признан иноагентом Минюстом России) оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что решение было принято Преображенским судом города Москвы. Писателя признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в России иноагентом) за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru