Шендеровича оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Российского и израильского литератора Виктора Шендеровича (признан иноагентом Минюстом России) оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Noize MC вновь оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Отмечается, что решение было принято Преображенским судом города Москвы. Писателя признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в России иноагентом) за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: facebook.com
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