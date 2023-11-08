Noize MC вновь оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах
Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев - включён министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) оштрафован на 30 тысяч рублей. Кузьминский районный суд российской столицы применил к музыканту такую санкцию за нарушение закона об иноагентах.
Как передает ТАСС, исполнителю вменили непредоставление иноагентской отчётность в уполномоченный орган. Тем самым он нарушил соответствующую статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Это уже не первая финансовая санкция, применённая в отношении Алексеева. В июне нынешнего года он был оштрафована на ту же сумму за отсутствие маркировки иноагента в постах в социальных сетях.
Сейчас рэпер проживает за границей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно он признался, что считает верным свое решение покинуть родину, поскольку здесь его творчеству «перекрыли кислород».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru