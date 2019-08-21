Шариковый маньяк. Девушку в Кузьминках пытались изнасиловать, угрожая ручкой

Попытка изнасилования произошла в московском парке Кузьминки. Как сообщает РЕН ТВ, с заявлением в полицию обратилась девушка, которая чудом отделалась от злоумышленника. События разворачивались накануне вечером.

По словам потерпевшей, неизвестный окликнул её сзади и поинтересовался, не находила ли она сотовый телефон. После отрицательного ответа девушка продолжила прогулку, однако маньяк снова приблизился, схватил за руку и потащил вглубь леса.