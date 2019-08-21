Шариковый маньяк. Девушку в Кузьминках пытались изнасиловать, угрожая ручкой
Попытка изнасилования произошла в московском парке Кузьминки. Как сообщает РЕН ТВ, с заявлением в полицию обратилась девушка, которая чудом отделалась от злоумышленника. События разворачивались накануне вечером.
По словам потерпевшей, неизвестный окликнул её сзади и поинтересовался, не находила ли она сотовый телефон. После отрицательного ответа девушка продолжила прогулку, однако маньяк снова приблизился, схватил за руку и потащил вглубь леса.
Заявительница подняла крик и стала звать на помощь, тогда маньяк приставил к ее горлу шариковую ручку и начал угрозами принуждать к действиям сексуального характера.
Несмотря на это, девушка не прекращала кричать, чем и обезоружила неудавшегося насильника. Со злости он несколько раз ударил ее по голове и ретировался.
Полиция начала проверку по заявлению.
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