Шапша: Трое пострадавших в ДТП в Калуге находятся в операционной
Трое пострадавших в ДТП в центре Калуги находятся в операционной, еще один пострадавший - в реанимации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, в реанимации детской областной больницы находятся двое подростков. Кроме того, еще один трехлетний ребенок - в травматологическом отделении с мамой.
Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, отметил Шапша.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что находившийся за рулем иномарки мужчина был лишён водительских прав, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru