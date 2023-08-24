Шапша: Трое пострадавших в ДТП в Калуге находятся в операционной

Трое пострадавших в ДТП в центре Калуги находятся в операционной, еще один пострадавший - в реанимации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге

По его словам, в реанимации детской областной больницы находятся двое подростков. Кроме того, еще один трехлетний ребенок - в травматологическом отделении с мамой.

Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы, отметил Шапша.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что находившийся за рулем иномарки мужчина был лишён водительских прав, отмечают «Известия».

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ФОТО: соцсети
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