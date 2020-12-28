«Шансов нет». Спасатель МЧС о судьбе моряков «Онеги»

«Шансы выжить у них минимальные, потому что холодная вода очень быстро выводит человека из строя – сжимаются сосуды, тело цепенеет, психика, он просто замерзает, причем буквально в течение 10-15 минут. Да если он в гидрокостюме, в неопрене, он остывает очень быстро, учитывая, что море и ледяное, и шторм. В такой ситуации шансов практически нет, хотя надо искать до последнего», - рассказал Халилов.

По его словам, тучные люди в такой ситуации имеют больше шансов на спасение, так как они будут дольше остывать, жировая прослойка будет греть. Другим фактором может быть наличие закалки и общее физическое состояние, но в любом случае времени на спасение будет очень мало.

«Если судно терпит бедствие, на нем должна быть спасательная шлюпка, на которую перебирается команда и ждет на нем спасения, подается сигнал SOS и спасательные службы начинают действовать. Но бывают ситуации, когда на судне спасательный бот отсутствует, да и в тех погодных условиях, когда на море шторм, даже и со шлюпкой крайне тяжело спасти людей. Такие ситуации лучше не допускать, но если уж они произошли, то надеяться можно только на чудо и на спасателей, но они тоже не волшебники, не могут прибыть на место кораблекрушения мгновенно», - рассказал спасатель.

Ранее президент России Владимир Путин уже передал соболезнования семьям моряков, которые погибли в результате крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

