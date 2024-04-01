Шакро Молодой озвучил причину своего досрочного освобождения

Криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, на допросе заявил, что причиной его досрочного освобождения стала глаукома, передает "РЕН ТВ".

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По словам Шакро Молодого, самостоятельно прочесть официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, он не сможет.

Статус Калашова в криминальных кругах позволяет ему иметь определённую власть, поэтому правоохранительные органы предостерегли его от участия в преступных группировках и от организации криминальных встреч.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение об условно досрочном освобождении Калашова вполне ожидаемо. По ее словам, на это решение повлияло не только его примерное поведение в колонии, но и его преклонный возраст.

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ФОТО: РИА Новости

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