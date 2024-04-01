Шакро Молодой озвучил причину своего досрочного освобождения

По словам Шакро Молодого, самостоятельно прочесть официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, он не сможет.



Статус Калашова в криминальных кругах позволяет ему иметь определённую власть, поэтому правоохранительные органы предостерегли его от участия в преступных группировках и от организации криминальных встреч.



Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение об условно досрочном освобождении Калашова вполне ожидаемо. По ее словам, на это решение повлияло не только его примерное поведение в колонии, но и его преклонный возраст.

