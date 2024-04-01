Шакро Молодой озвучил причину своего досрочного освобождения
Криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, на допросе заявил, что причиной его досрочного освобождения стала глаукома, передает "РЕН ТВ".
По словам Шакро Молодого, самостоятельно прочесть официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, он не сможет.
Статус Калашова в криминальных кругах позволяет ему иметь определённую власть, поэтому правоохранительные органы предостерегли его от участия в преступных группировках и от организации криминальных встреч.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение об условно досрочном освобождении Калашова вполне ожидаемо. По ее словам, на это решение повлияло не только его примерное поведение в колонии, но и его преклонный возраст.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru