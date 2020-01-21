Сгоревшие в Томской области рабочие из Узбекистана трудились в РФ легально

Он заявил, что сейчас они работают с МЧС и правительством Томской области для установления личностей жертв трагедии.

«Все они находились в Томской области легально: у всех были необходимые разрешения на работу», - цитирует Кабулжанова сайт KP.Ru. По словам генконсула, Следственный комитет пока не передал им личные данные погибших.

В результате пожара в деревянном здании на территории лесозаготовительного предприятия погибли десять рабочих из Узбекистана и одна россиянка.

Местные власти заявили, что строение не было предназначено для проживания людей и, судя по всему, нелегально использовалось в качестве общежития.

