Сгоревшие в Томской области рабочие из Узбекистана трудились в РФ легально
Рабочие из Узбекистана, которые погибли при пожаре на пилораме в поселке Причулымский Томской области, находились на территории России на законных основаниях. Об этом заявил Генконсул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.
Он заявил, что сейчас они работают с МЧС и правительством Томской области для установления личностей жертв трагедии.
«Все они находились в Томской области легально: у всех были необходимые разрешения на работу», - цитирует Кабулжанова сайт KP.Ru. По словам генконсула, Следственный комитет пока не передал им личные данные погибших.
В результате пожара в деревянном здании на территории лесозаготовительного предприятия погибли десять рабочих из Узбекистана и одна россиянка.
Местные власти заявили, что строение не было предназначено для проживания людей и, судя по всему, нелегально использовалось в качестве общежития.
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