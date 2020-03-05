Северный флот назвал причину взрыва в воинской части под Мурманском

Пять военнослужащих-контрактников пострадали из-за грубого нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 4 марта во время плановых занятий по боевой подготовке.