Северный флот назвал причину взрыва в воинской части под Мурманском

Пять военнослужащих-контрактников пострадали из-за грубого нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 4 марта во время плановых занятий по боевой подготовке.

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«В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», - говорится в сообщении Северного флота.

Все раненые военные были своевременно доставлены в больницу, у них легкие ранения, не опасные для жизни, передает «Свободная пресса».

По факту инцидента проводит проверку командование гарнизона совместно с правоохранительными органами, сообщает РЕН ТВ.

8 aвгустa 2019 года нa военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников сaровского ядерного центрa. Cпeциaлисты пoгибли при испытaниях нoвейшей рaкетнoй двигaтельнoй устaнoвки. В ноябре президент Рoссии Владимир Путин вручил их рoдным ордена Мужества, присужденные пoсмертно.


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ФОТО: pixabay.com
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