Какое уникальное оружие испытывали погибшие под Северодвинском
Эксперты рассказали НСН, что за ракету испытывали погибшие под Северодвинском, и какую опасность представляют подобные аварии для окружающей среды.
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, вели уникальные разработки. Это технические разработки, «не имеющие мировых аналогов». Об этом российский лидер сообщил в четверг вечером, 21 ноября, в ходе встречи в Кремле с семьями погибших и передал им ордена Мужества, присужденные посмертно. Путин сообщил, что они испытывали оружие, которое «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей», передает ТАСС. Российский лидер также сказал, что к трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия». Путин подчеркнул, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что».
Взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), произошел 8 августа. После этого примерно в 40 километрах от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН сообщил, что наибольшую опасность в результате таких аварий для людей представляет стронций.
«Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет — десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», — предупредил он.
В первые дни после инцидента сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв жидкостного ракетного двигателя. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, что если эта информация соответствует действительности, то речь может идти только об одном типе ракет — баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. По его словам, других ракет с жидкостным двигателем на вооружении в России попросту нет.
«Если информация соответствует заявлению Министерства обороны, что это жидкостный ракетный двигатель, то, вероятнее всего, был взрыв жидкостного ракетного двигателя баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. Других жидкостных ракет на вооружении у нас нет. Ракета эта старая. Периодически на ракетах, которые выслужили свой срок, проводятся испытания. Могут быть либо пуски, либо стендовые испытания двигателей ракетной установки без пуска. В этом случае устанавливается аппаратура, которая позволяет измерять состояние этой ракеты, вплоть до микротрещин. Эта аппаратура содержит в себе радиологические элементы, которые облучают этот объект — то есть, иными словами, это рентген. По всей видимости, в результате проведения испытаний либо произошла утечка по итогам испытаний, либо в ходе работы двигателя, на его завершающем этапе, произошло его разрушение, и последовал взрыв. Принцип работы атомного двигателя исключает наличие каких-либо взрывчатых веществ. Урановый стержень даже при большом нагреве взорваться не может. Он может распылиться, расплавиться, но не взорваться. Ядерного взрыва тоже не будет: он возникает, когда концентрация урана в элементе превышает 90 процентов — тогда происходит неконтролируемая ядерная реакция. В этих двигателях концентрация урана очень небольшая — несколько процентов», — заявил эксперт.
По данным газеты The New York Times, взрыв под Северодвинском мог случиться при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Так считает и президент США Дональд Трамп.
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