Какое уникальное оружие испытывали погибшие под Северодвинском

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН сообщил, что наибольшую опасность в результате таких аварий для людей представляет стронций.

«Мы знаем по истории Чернобыля, что два элемента, достаточно долго живущие, это Стронций-90 и Цезий-137. Они имеют период полураспада 30 лет. То есть, через это время их мощность излучения уменьшается, условно говоря, в два раза. На то, чтобы этот элемент исчез полностью из природы, требуется около 300 лет — десять таких периодов. Это достаточно опасный излучатель радиоактивности. Наиболее опасен он для человека, хотя, конечно, не желательно, чтобы он попадал и в биосферу. В данном случае, надо ограничить доступ людей в те «пятна», где обнаружены эти изотопы», — предупредил он.

В первые дни после инцидента сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв жидкостного ракетного двигателя. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, что если эта информация соответствует действительности, то речь может идти только об одном типе ракет — баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. По его словам, других ракет с жидкостным двигателем на вооружении в России попросту нет.

«Если информация соответствует заявлению Министерства обороны, что это жидкостный ракетный двигатель, то, вероятнее всего, был взрыв жидкостного ракетного двигателя баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. Других жидкостных ракет на вооружении у нас нет. Ракета эта старая. Периодически на ракетах, которые выслужили свой срок, проводятся испытания. Могут быть либо пуски, либо стендовые испытания двигателей ракетной установки без пуска. В этом случае устанавливается аппаратура, которая позволяет измерять состояние этой ракеты, вплоть до микротрещин. Эта аппаратура содержит в себе радиологические элементы, которые облучают этот объект — то есть, иными словами, это рентген. По всей видимости, в результате проведения испытаний либо произошла утечка по итогам испытаний, либо в ходе работы двигателя, на его завершающем этапе, произошло его разрушение, и последовал взрыв. Принцип работы атомного двигателя исключает наличие каких-либо взрывчатых веществ. Урановый стержень даже при большом нагреве взорваться не может. Он может распылиться, расплавиться, но не взорваться. Ядерного взрыва тоже не будет: он возникает, когда концентрация урана в элементе превышает 90 процентов — тогда происходит неконтролируемая ядерная реакция. В этих двигателях концентрация урана очень небольшая — несколько процентов», — заявил эксперт.

По данным газеты The New York Times, взрыв под Северодвинском мог случиться при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Так считает и президент США Дональд Трамп.

