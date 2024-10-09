Сестра жертв убийства в Тольятти опровергла слухи о семейных конфликтах
Сестра 13-летней девочки, которую проверяют на причастность к убийству двух малолетних девочек в Тольятти, опровергла слухи о том, что трагедия связана с конфликтом между ее матерью и сожителем.
В аудиозаписи разговора, опубликованной в Telegram-канале RT, 18-летняя Диана заявила, что убийство не связано с проблемами в семье, уточнив, что никаких серьезных конфликтов между матерью и отчимом не было, а также исключила насилие в отношениях.
Диана подтвердила, что ее мать действительно написала заявление о незаконном проникновении в жилище, однако предположила, что это могло быть воспринято отчимом как повод для проявления романтических чувств, которые мать не оценила. Она также отметила, что у ее сестры не было причин для ревности к погибшим девочкам, так как всем уделялось одинаковое внимание, и никто не принуждал детей проводить время с младшими сестрами.
Помимо этого, Диана рассказала, что ее 13-летняя сестра не страдает психическими расстройствами и до происшествия вела себя как обычно. Поэтому родственники сомневаются в ее причастности к убийству, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru