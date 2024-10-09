Сестра жертв убийства в Тольятти опровергла слухи о семейных конфликтах

Сестра 13-летней девочки, которую проверяют на причастность к убийству двух малолетних девочек в Тольятти, опровергла слухи о том, что трагедия связана с конфликтом между ее матерью и сожителем.

В аудиозаписи разговора, опубликованной в Telegram-канале RT, 18-летняя Диана заявила, что убийство не связано с проблемами в семье, уточнив, что никаких серьезных конфликтов между матерью и отчимом не было, а также исключила насилие в отношениях.