Сестра и мать экс-сенатора Арашукова объявлены в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, приходящиеся матерью и сестрой экс-сенатору Рауфу Арашукову, объявлены в федеральный розыск. Об этом РИА Новости рассказала адвокат бывшего члена Совфеда Марина Андреева.
Ранее стало известно, что против женщин возбуждены уголовные дела по статье о растрате. По словам адвоката, в розыск их объявили еще в конце октября 2019 года.
В свою очередь в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-сенатору и его отцу, сообщали о том, что женщины подозреваются в фиктивном трудоустройстве людей на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.
Рауф Арашуков был задержан в конце января во время заседания Совета Федерации. Его, в частности, обвиняют в соучастии в убийствах. Позднее по обвинению в хищении 30 млрд рублей был задержан его отец Рауль Арашуков.
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