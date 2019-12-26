Сестра и мать экс-сенатора Арашукова объявлены в розыск

Ранее стало известно, что против женщин возбуждены уголовные дела по статье о растрате. По словам адвоката, в розыск их объявили еще в конце октября 2019 года.

В свою очередь в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-сенатору и его отцу, сообщали о том, что женщины подозреваются в фиктивном трудоустройстве людей на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.

Рауф Арашуков был задержан в конце января во время заседания Совета Федерации. Его, в частности, обвиняют в соучастии в убийствах. Позднее по обвинению в хищении 30 млрд рублей был задержан его отец Рауль Арашуков.

