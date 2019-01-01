Теперь можно судить. Адвокат о судьбе Арашукова после лишения статуса сенатора

Совет Федерации лишил статуса сенатора находящегося в СИЗО по обвинению в участии в преступной группировке и убийствах Рауфа Арашукова. Основанием для лишения мандата стало непредставление в положенные сроки декларации о доходах за 2018 год. По закону Арашуков должен был сделать это до конца марта, однако документы поступили 15 апреля, к тому же в них не указывались сведения о доходах супруги и детей. В результате комиссия верхней палаты по контролю за доходами сенаторов рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении Арашукова мандата. Решение принято единогласно 153 сенаторами, сообщает «Интерфакс».

Лишение Арашукова статуса сенатора – важная процедура, необходимая для того, чтобы его дело было направлено в суд, и было принято законное решение о его виновности или невиновности. Об этом в эфире НСН сообщил глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов.

«У нас есть спецсубъекты, в том числе члены Совета Федерации, которые обладают процессуальной неприкосновенностью. После того, как Арашукову фактически аннулировали данный статус, он может быть подвергнут суду. То есть до этого момента судить его было нельзя из-за иммунитета. Лишение сенатора статуса неприкосновенности – это промежуточная стадия для того в дальнейшем направить дело в суд. Оно будет слушаться в судебном порядке и затем будет вынесено законное наказание», – пояснил адвокат.

А вот основание для лишения обвиняемого в тяжких преступлениях сенатора – вполне себе формальное, считает Александр Карабанов.

«Сенат использовал это основание, достаточно очевидное. Согласно регламенту, есть определенный перечень оснований, в соответствии с которым сенатора могут лишить статуса. То, что касается факта возбуждения уголовного дела или даже предъявления обвинений, это на стадии предварительного следствия – всего лишь частное мнение следователя. Человек, в соответствии с Конституцией, является невиновным пока в отношении него нет обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу», – сообщил собеседник НСН.