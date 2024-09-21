Серийный убийца Рыно похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены в Москве
Убивший десятки человек неонацист Артур Рыно похитил свою дочь у бывшей жены, передает Telegram-канал Shot.
В 2000-х годах Артур Рыно признался в убийстве 37 кавказцев и мигрантов из Средней Азии, при этом доказать удалось только 24 убийства. Отсидев 10 лет и выйдя на свободу в 2017 году, он открыл тату-салон и познакомился там с 27-летней Валентиной. При этом девушка знала, что Рыно — серийный убийца, но все равно вышла за него замуж.
Спустя два года пара рассталась: Рыно поднял руку на Валентину. Дочь осталась жить с мамой. Недавно женщина приехала забрать ребенка из детсада, но ее там не было: девочку увел отец. Ребенок нашелся у матери Артура Рыно. Валентина обратилась в суд. Она будет пытаться добиться запрета на встречи ребенка с отцом.
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