Подозреваемому в убийстве семьи комментатора BBC предъявили обвинения
Кайлу Клиффорду, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора BBC Джона Ханта, предъявили обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Королевской прокурорской службы.
В частности, 26-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, а также по статьям о хранении холодного оружия и незаконном лишении свободы.
«Наши мысли с семьей Хант и всеми теми, кого коснулся этот трагический инцидент», - говорится в заявлении ведомства.
Трагедия произошла в Лондоне в июле 2024 года. Клиффорд расстрелял супругу и дочерей Ханта из арбалета. Позже полиция задержала его в Энфилде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru