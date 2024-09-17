Подозреваемому в убийстве семьи комментатора BBC предъявили обвинения

В частности, 26-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, а также по статьям о хранении холодного оружия и незаконном лишении свободы.

«Наши мысли с семьей Хант и всеми теми, кого коснулся этот трагический инцидент», - говорится в заявлении ведомства.

Трагедия произошла в Лондоне в июле 2024 года. Клиффорд расстрелял супругу и дочерей Ханта из арбалета. Позже полиция задержала его в Энфилде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

