Подозреваемому в убийстве семьи комментатора BBC предъявили обвинения

Кайлу Клиффорду, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора BBC Джона Ханта, предъявили обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Королевской прокурорской службы.

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В частности, 26-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, а также по статьям о хранении холодного оружия и незаконном лишении свободы.

«Наши мысли с семьей Хант и всеми теми, кого коснулся этот трагический инцидент», - говорится в заявлении ведомства.

Трагедия произошла в Лондоне в июле 2024 года. Клиффорд расстрелял супругу и дочерей Ханта из арбалета. Позже полиция задержала его в Энфилде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Арбалет
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