Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте

Вместо участия в форуме «Реки России» президент Владимир Путин счел необходимым провести встречу с министром обороны, - сказал Дмитрий Песков. Минобороны во вторник сообщило о пожаре на глубоководном аппарате в территориальных водах России. 14 подводников погибли в результате отравления продуктами горения. В сообщении не был назван ни тип глубоководного аппарата, ни место трагедии. Уточнялось только, что сейчас он находится на военно-морской базе в Североморске. По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

ЧП, повлекшее гибель моряков, как позже стало известно, случилось на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известного как «Лошарик». Станция АС-31 (а не АС-12, как ошибочно сообщалось ранее) не несет вооружения, зато способна погружаться на глубину до 6 тысяч метров. И хотя в официальном сообщении военного ведомства ее назначение указано как научно-исследовательское, по некоторым предположениям, она может использоваться для специальных операций различного характера, в том числе диверсионных.

Причиной возникновения пожара на борту АС-31, по сведениям, которые приводит «Газета.ру», стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции, произошедшее в ходе выполнения специального задания. При тушении огня фатальные отравления продуктами горения получили четырнадцать офицеров. Оставшиеся в живых члены экипажа сумели выполнить экстренное всплытие. Как заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «скорее всего, речь идет о новой аппаратуре, испытания которой привели к тому, что аппаратура могла давать сбои, что могло привести к возгоранию».

Случившаяся 1 июля авария стала крупнейшей по числу жертв на подводных аппаратах. В ноябре 2008 года произошла авария на еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» во время заводских ходовых испытаний в Японском море. Тогда погибли 20 человек.

О готовности оказать всю необходимую помощь Северному флоту после пожара на подводном аппарате, унесшего жизни 14 моряков, заявили власти Мурманской области. Об этом, в частности, в соцсетях написал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис.

