Серьезное ДТП произошло в Подмосковье
Выехавший на полосу встречного движения водитель «Volkswagen» спровоцировал ДТП со смертельным исходом на 31-м км Ленинградского шоссе, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Уточняется, что легковой автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком марки MAN. В результате ДТП погиб водитель иномарки. Женщина и 4-летний ребенок были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
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