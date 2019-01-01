Серьезное ДТП произошло в Подмосковье

Выехавший на полосу встречного движения водитель «Volkswagen» спровоцировал ДТП со смертельным исходом на 31-м км Ленинградского шоссе, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Уточняется, что легковой автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком марки MAN. В результате ДТП погиб водитель иномарки. Женщина и 4-летний ребенок были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

