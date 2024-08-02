Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства

Он отметил, что Генпрокуратура РФ установила причастность парламентария к организации убийства, в связи с чем Совфедом была удовлетворена просьба ведомства о снятии с него неприкосновенности.

После этого Савельева попросили покинуть зал заседаний. Он был задержан на выходе.

Ранее экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Их признали виновными в создании организованной преступной группы, заказных убийствах и хищении газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».