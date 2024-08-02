Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства
В Москве задержали сенатора от Тульской области, члена комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Савельева. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Он отметил, что Генпрокуратура РФ установила причастность парламентария к организации убийства, в связи с чем Совфедом была удовлетворена просьба ведомства о снятии с него неприкосновенности.
После этого Савельева попросили покинуть зал заседаний. Он был задержан на выходе.
Ранее экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Их признали виновными в создании организованной преступной группы, заказных убийствах и хищении газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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