Сенатор объяснил, почему ПВО не зафиксировали украинские вертолеты в Белгороде

Системы противовоздушной обороны не зафиксировали движение украинских вертолетов, которые нанесли удары по нефтебазе в Белгороде, из-за небольшой высоты полета. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

СМИ: Опубликовано видео авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по объекту нанесли удары два вертолета Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двух пострадавших.

«Они [вертолеты] летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолетов», — объяснил сенатор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров выразил уверенность, что после произошедшего на границе примут «соответствующие меры». Кроме того, сенатор призвал нанести ответный удар по аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:БелгородСовет Федерации РФВладимир Джабаров
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