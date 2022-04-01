Сенатор объяснил, почему ПВО не зафиксировали украинские вертолеты в Белгороде

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, по объекту нанесли удары два вертолета Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двух пострадавших.

«Они [вертолеты] летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолетов», — объяснил сенатор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров выразил уверенность, что после произошедшего на границе примут «соответствующие меры». Кроме того, сенатор призвал нанести ответный удар по аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород.

