Сенатор Морозов заразился коронавирусом
3 июля 202019:38
Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
Сенатор написал на своей странице в Facebook, что узнал об этом сегодня. Он попросил тех, с кем общался в последние две недели, тоже пройти тест на COVID-19.
В начале мая стало известно, что коронавирусом переболели трое российских сенаторов. Их имена не назывались.
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3 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru