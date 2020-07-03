Сенатор Морозов заразился коронавирусом

Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Сенатор написал на своей странице в Facebook, что узнал об этом сегодня. Он попросил тех, с кем общался в последние две недели, тоже пройти тест на COVID-19.

В начале мая стало известно, что коронавирусом переболели трое российских сенаторов. Их имена не назывались.

