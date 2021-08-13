Дело о взрыве автобуса в Воронеже передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России, сообщает препсс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что это необходимо «для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования".
В ведомстве рассказали, что из наиболее опытных следователей и криминалистов создана следственно-оперативная группа, назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
Взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами в Воронеже произошёл вечером 12 августа, по последним данным, погибли два человека, 17 ранены. Пока уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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