Семьям погибших при стрельбе в Ижевске выплатят по миллиону рублей

Члены семей погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске получат от властей Удмуртии по миллиону рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Девять пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации

В сообщении также говорится, что им будет оказана помощь в оплате расходов на организацию похорон.

Кроме того, будут осуществлены выплаты пострадавшим, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести - они получат по 500 тысяч рублей.

Ранее жители Санкт-Петербурга принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у Петропавловского собора, который появился после трагедии в Ижевске, сообщают «Невские новости».

Трагедия в ижевской школе №88 произошла 26 сентября. Учебное заведение атаковал его бывший ученик Артём Казанцев 1988 года рождения. По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из которых — несовершеннолетние.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
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