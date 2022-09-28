Семьям погибших при стрельбе в Ижевске выплатят по миллиону рублей
Члены семей погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске получат от властей Удмуртии по миллиону рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В сообщении также говорится, что им будет оказана помощь в оплате расходов на организацию похорон.
Кроме того, будут осуществлены выплаты пострадавшим, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести - они получат по 500 тысяч рублей.
Ранее жители Санкт-Петербурга принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у Петропавловского собора, который появился после трагедии в Ижевске, сообщают «Невские новости».
Трагедия в ижевской школе №88 произошла 26 сентября. Учебное заведение атаковал его бывший ученик Артём Казанцев 1988 года рождения. По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из которых — несовершеннолетние.
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