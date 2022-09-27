Девять пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации
Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы № 1 в Удмуртии Александра Шаклеина.
По его словам, всего в больнице находятся 18 человек, пострадавших после стрельбы. В частности, девять находятся в реанимации, семь из которых - дети.
Утром 26 сентября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством.
СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.
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