Девять пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации

Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы № 1 в Удмуртии Александра Шаклеина.

По его словам, всего в больнице находятся 18 человек, пострадавших после стрельбы. В частности, девять находятся в реанимации, семь из которых - дети.

Утром 26 сентября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством.

СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:СтрельбаИжевск
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