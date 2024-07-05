Семья погибшей из-за атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске девочки получит 2 млн рублей

По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, также выплаты получат пострадавшие граждане: по 400 тысяч рублей за ранения средней и тяжелой степени, и по 200 тысяч рублей за лёгкие ранения.

Владельцам повреждённых в результате атаки домовладений выплатят по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, и по 100 тысяч рублей - за полную.

Ранее Кондратьев заявил, что шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске, умерла в больнице, ещё шесть человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

