Семья погибшей из-за атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске девочки получит 2 млн рублей
Семья девочки, которая была смертельно ранена в результате атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске, получит компенсацию в размере двух млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, также выплаты получат пострадавшие граждане: по 400 тысяч рублей за ранения средней и тяжелой степени, и по 200 тысяч рублей за лёгкие ранения.
Владельцам повреждённых в результате атаки домовладений выплатят по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, и по 100 тысяч рублей - за полную.
Ранее Кондратьев заявил, что шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске, умерла в больнице, ещё шесть человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru