Пожар вспыхнул в московском центре акушерства и гинекологии

Пожар начался в московском центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова, сообщает МЧС.

В Волгограде произошел пожар на территории завода «Красный октябрь»

В ведомстве отметили, что очаг возгорания расположен на первом этаже здания на улице Академика Опарина.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент огнеборцы уже приступили к тушению возгорания.

Ранее пожар произошел в грузовом терминале Новороссийска, загорелись деревянные палеты на площади 1,3 тысячи квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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