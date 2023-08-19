Пожар вспыхнул в московском центре акушерства и гинекологии
19 августа 202313:39
Пожар начался в московском центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова, сообщает МЧС.
В ведомстве отметили, что очаг возгорания расположен на первом этаже здания на улице Академика Опарина.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент огнеборцы уже приступили к тушению возгорания.
Ранее пожар произошел в грузовом терминале Новороссийска, загорелись деревянные палеты на площади 1,3 тысячи квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru