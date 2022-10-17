Семья Джорджа Флойда хочет подать в суд на Канье Уэста

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании его полицейскими, рассматривает возможностьподать в суд на Канье Уэста. Об этом сообщает The Guardian.

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Причиной называется скандальный комментарий рэпера о смерти Флойда. В подкасте Drink Champs рэпер заявил, что Флойд погиб из-за злоупотребления наркотиками, а не из-за действий полицейского.

Убийство афроамериканца Флойда белокожим полицейским Дереком Шовином произошло 25 мая 2020 года. Инцидент спровоцировал массовые протесты в США, а также дискуссию о необходимости реформ в полиции.



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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Рэперы
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