Семья Джорджа Флойда хочет подать в суд на Канье Уэста
Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании его полицейскими, рассматривает возможностьподать в суд на Канье Уэста. Об этом сообщает The Guardian.
Причиной называется скандальный комментарий рэпера о смерти Флойда. В подкасте Drink Champs рэпер заявил, что Флойд погиб из-за злоупотребления наркотиками, а не из-за действий полицейского.
Убийство афроамериканца Флойда белокожим полицейским Дереком Шовином произошло 25 мая 2020 года. Инцидент спровоцировал массовые протесты в США, а также дискуссию о необходимости реформ в полиции.
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