Семью из четырех человек убили в Московской области

Тела четырех членов семьи обнаружили в подмосковном городе Щелково, сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию.

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Двое из четырех убитых — дети. Младшему ребенку было 11 лет. На телах обнаружены множественные следы колото-резаных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве трех членов семьи под Волоколамском. Предполагается, что 41-летний мужчина виновен в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери, пишет Газета.ру. Тела жертв нашли при пожаре в доме в СНТ «Малахит». Неподалеку был найден обгоревший автомобиль со следами от пуль, сообщил ТК «360».

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ФОТО: Источник: Следственное Управление Следственного комитета России по Пензенской области
ТЕГИ:СемьяПодмосковьеУбийство
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