Семью из четырех человек убили в Московской области

Двое из четырех убитых — дети. Младшему ребенку было 11 лет. На телах обнаружены множественные следы колото-резаных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве трех членов семьи под Волоколамском. Предполагается, что 41-летний мужчина виновен в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери, пишет Газета.ру. Тела жертв нашли при пожаре в доме в СНТ «Малахит». Неподалеку был найден обгоревший автомобиль со следами от пуль, сообщил ТК «360».

