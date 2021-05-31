Семью из четырех человек убили в Московской области
Тела четырех членов семьи обнаружили в подмосковном городе Щелково, сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию.
Двое из четырех убитых — дети. Младшему ребенку было 11 лет. На телах обнаружены множественные следы колото-резаных ран. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве трех членов семьи под Волоколамском. Предполагается, что 41-летний мужчина виновен в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери, пишет Газета.ру. Тела жертв нашли при пожаре в доме в СНТ «Малахит». Неподалеку был найден обгоревший автомобиль со следами от пуль, сообщил ТК «360».
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