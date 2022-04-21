Семью бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвой в Испании
Бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню, а также его жену и дочь нашли мертвыми в одном из домов в Льорет-де-Мар в Испании. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
По данным источника, Протосеня владел состоянием в €400 миллионов и проживал во Франции, а в Испанию семья якобы прибыла на пасхальные праздники.
При этом отмечается, что каталонские правоохранительные органы не уточнили имена и национальность умерших. В то же время рассматривается версия того, что мужчина мог сам убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.
Ранее членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и самого бизнесмена нашли убитыми в одном из домов на Университетской улице в Москве.
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