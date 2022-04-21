Семью бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвой в Испании

Бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню, а также его жену и дочь нашли мертвыми в одном из домов в Льорет-де-Мар в Испании. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По данным источника, Протосеня владел состоянием в €400 миллионов и проживал во Франции, а в Испанию семья якобы прибыла на пасхальные праздники.