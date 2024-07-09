Семилетний мальчик утонул в районе водохранилища в Башкирии

По данным ведомства, инцидент произошёл в Белорецке у Белорецкого водохранилища, где четверо несовершеннолетних купались в районе шлюза.

«В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой... Поиски продолжаются», - говорится в сообщении.

Ранее в деревне Лющик в Псковской области пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

