Семилетний мальчик утонул в районе водохранилища в Башкирии
9 июля 202418:16
Семилетний ребёнок утонул на реке Белой в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Белорецке у Белорецкого водохранилища, где четверо несовершеннолетних купались в районе шлюза.
«В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой... Поиски продолжаются», - говорится в сообщении.
Ранее в деревне Лющик в Псковской области пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru