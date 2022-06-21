Семьи пропавших без вести с платформы «Черноморнефтегаза» получат 6,5 млн рублей

Семьям семи пропавшим без вести после удара ВСУ по платформе «Черноморнефтегаза» будет выплачена компенсация в размере 6,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, спасенные с платформы № 1 пострадавшие сотрудники получат по 3 млн рублей.

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Кроме того, Аксенов заявил, что поиски пропавших с буровой установки людей продолжатся, пока они не дали результатов. По словам главы Крыма, поисково-спасательная операция будет проводиться «пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы».

Он добавил, что платформы, подвергшиеся ударам, будут восстановлены, работы начнутся после получения разрешения от Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
ТЕГИ:Сергей АксеновКрымКомпенсации
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