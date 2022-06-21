Семьи пропавших без вести с платформы «Черноморнефтегаза» получат 6,5 млн рублей

Кроме того, Аксенов заявил, что поиски пропавших с буровой установки людей продолжатся, пока они не дали результатов. По словам главы Крыма, поисково-спасательная операция будет проводиться «пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы».

Он добавил, что платформы, подвергшиеся ударам, будут восстановлены, работы начнутся после получения разрешения от Минобороны РФ.

