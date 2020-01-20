Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь

Семьи погибших, а также пострадавшие из-за прорыва трубы в пермском мини-отеле «Карамель» получат материальную помощь. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Отмечается, что семьям погибших выплатят по 500 тысяч рублей, пострадавшие получат от 200 до 300 тысяч.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле, который размещался на цокольном этаже жилого дома. В результате прорыва трубы помещение залило кипятком. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследованием трагедии займётся центральный аппарат СК России. Позже стало известно, что в Перми был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 15:05 по московскому времени без горячей воды и отопления оставались 20 зданий – жилые дома, музыкальная школа, детский сад и клиническая инфекционная больница.