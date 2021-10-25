Семерых россиян арестовали в Анталье по подозрению в поджоге леса
Семеро российских туристов арестованы в Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.
Инцидент произошел в районе Чагларджа в субботу, когда россияне совершали поход по маршруту «Ликийская тропа». По данным Telegram-канала Mash, туристы наткнулись на лесной пожар, попытались его потушить, однако поняв, что не справятся самостоятельно, позвонили в службу спасения. На выходе из леса группу россиян задержала местная полиция.
Органы правопорядка составили протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу. В этот же день полицейский участок посетил сотрудник генконсульства, чтобы выяснить причины произошедшего.
Днем позже состоялось заседание суда, в ходе которого было принято решение «на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу». Россиянам может грозить от двух до семи лет лишения свободы, отмечает Ura.ru.
Генконсульство России потребовало от местных властей предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным туристам.
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