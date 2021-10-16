Российские дипломаты в Албании выясняют подробности гибели российских туристов

«Консульский отдел работает по этому вопросу», - цитирует РИА Новости заявление посольства.

Также представители России пытаются установить связь с родственниками погибших.

По данным СМИ, накануне около 22:20 (23:20 мск) в отеле Gloria в поселке Керрет округа Кавая российские туристы задохнулись в сауне. В качестве предварительной причины смертв названо удушение. В Албании погибли Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).

