Российские дипломаты в Албании выясняют подробности гибели российских туристов
Подробности отравления четверых россиян в сауне албанского отеля Gloria выясняют сотрудники консульского отдела посольства России в Албании. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
«Консульский отдел работает по этому вопросу», - цитирует РИА Новости заявление посольства.
Также представители России пытаются установить связь с родственниками погибших.
По данным СМИ, накануне около 22:20 (23:20 мск) в отеле Gloria в поселке Керрет округа Кавая российские туристы задохнулись в сауне. В качестве предварительной причины смертв названо удушение. В Албании погибли Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).
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