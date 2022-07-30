Гендиректора сгоревшего хостела Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября в отношении обвиняемой Элеоноры Мироновой подлежит удовлетворению», - заявила судья.

Защита Мироновой и ее отца Рауфа Миронова, который является учредителем хостела, объявила, что подаст апелляцию на решение суда.

Ранее суд также отправил под арест Рауфа Миронова, который обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие подозревает, что Мироновы оформили фиктивный документ о том, что генеральным директором является Рауф Миронов, а не его дочь Элеонора.

