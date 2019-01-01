Семеро россиян задержаны в Мексике

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян. Об этом со ссылкой на посольство России сообщило РИА Новости.

Граждан России не впустили в Мексику из-за претензий миграционных властей.

Наши соотечественники уже около трех суток находятся в аэропорту Канкуна, однако, потерпевшие в консульство России не обращались. Россияне ожидают обратный рейс.

Как отметили представители дипмиссии, наиболее распространенной причиной для отказа на въезд в Мексику в аэропорту Канкуна является несоответствия цели поездки заявленной.

Ранее в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, почему из-за ситуации с мигрантами некоторые оппоненты называют Трампа «добрым политиком».

