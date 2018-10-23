Гондурасские мигранты поставили на кон успех республиканцев на выборах в Конгресс США

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Американист рассказал НСН, почему сейчас крайне важно, какой будет реакция Трампа на караван мигрантов, идущий к югу страны из Гондураса.

В США выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с караваном гондурасских мигрантов, движущимся в сторону южной границы страны. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее стало известно, что на границе Мексики с Гватемалой находится караван мигрантов из Гондураса, численность беженцев составляет порядка пяти тысяч человек. Часть из них предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе.

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Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что от реакции на событие президента США Дональда Трампа могут зависеть электоральные настроения перед выборами в Конгресс, которые намечены на 6 ноября.

«От Трампа потребуется принятие политического решения. И оно в условиях предстоящих выборов может быть чуть ли не решающим. Если он отреагирует жёстко, с использованием армии, силы, то, конечно, его республиканский электорат за него заступится. Но тогда демократы в очередной раз смогут назвать его аморальным, бездуховным животным или кровавым диктатором, который симпатизирует Путину. И это может консолидировать расколотый демократический электорат. Это отчасти может стать сюрпризом для демократов. Если же Трамп пойдёт на переговоры с мигрантами и будет добрым политиком, то это наоборот разозлит республиканский электорат», — заявил Блохин.

При этом он отметил, что нашествия мигрантов в США никто не ожидал. Внимание медиа в последнее время было приковано к Корейскому полуострову и другим болезненным точкам на карте. Добавим, что в заявлении Майка Помпео утверждается, что США не позволят нелегалам войти в свою страну или оставаться на ее территории. При этом Вашингтон приветствует сотрудничество Мексики с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и готов оказать помощь правительству Мексики для решения вопросов миграции в регионе.