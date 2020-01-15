Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
15 января 202009:45
Семь человек доставлены в больницы Тюмени после ДТП с маршруткой. Маршрутное такси врезалось в столб, вероятно, при попытке водителя уйти от столкновения с другим автомобилем, сообщает Ura.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Отмечается, что оба водителя были трезвы. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Как уточняет «Интерфакс», ДТП произошло в утренник час пик. Детей среди пострадавших нет.
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