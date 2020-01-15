Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Семь человек доставлены в больницы Тюмени после ДТП с маршруткой. Маршрутное такси врезалось в столб, вероятно, при попытке водителя уйти от столкновения с другим автомобилем, сообщает Ura.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Отмечается, что оба водителя были трезвы. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как уточняет «Интерфакс», ДТП произошло в утренник час пик. Детей среди пострадавших нет.

