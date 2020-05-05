Семеро нарушителей ЧП из России задержаны в Таиланде
Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пханган в провинции Сураттхани семь граждан России, нарушивших режим чрезвычайного положения, сообщает газета Bangkok post.
Российские туристы устроили громкую вечеринку. В полицию на них пожаловались соседи. Нарушителями стали четверо мужчин и трое женщин. Также правоохранители обнаружили у них марихуану. Всех доставили в полицейский участок, где им были предъявлены обвинения в нарушении режима ЧП и употреблении наркотиков.
В Таиланде в связи с эпидемией коронавируса введен комендантский час: на улицу нельзя выходить с 22.00 до 04.00. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).
Ранее сообщалось, что полицейским в Москве пришлось стрелять по машине нарушителя самоизоляции.
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