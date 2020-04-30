В Москве полицейским пришлось стрелять по нарушителю самоизоляции
В Москве сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь по автомобилю, водитель которого не захотел предъявить им электронный пропуск.
Как заявили в пресс-службе столичного главка, инспекторы попытались остановить Hyundai Solaris, за рулем которого находился приезжий. Однако водитель вместо этого резко нажал на газ.
В результате завязалась погоня. Полицейские произвели выстрел в воздух, однако нарушителя это не остановило. Тогда инспекторы открыли огонь по самой машине. Им удалось пробить колесо автомобиля, после чего он остановился.
В машине, помимо водителя, находился еще один пассажир. Водителя иномарки по решению суда арестовали на пять суток, сообщает телеканал «360».
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