Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Вооруженное нападение совершено на посольство Азербайджана в Иране, в результате один человек погиб. Об этом сообщает азербайджанский МИД.

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Инцидент произошел в пятницу около 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск). Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности, пишет RT.

«Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное», — отметили в МИД Азербайджана.

Ведется расследование нападения.

Как сообщают азербайджанские СМИ, нападавшего задержали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПосольствоИранАзербайджан
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