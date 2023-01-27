Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Инцидент произошел в пятницу около 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск). Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности, пишет RT.

«Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное», — отметили в МИД Азербайджана.

Ведется расследование нападения.

Как сообщают азербайджанские СМИ, нападавшего задержали.

