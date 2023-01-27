Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Вооруженное нападение совершено на посольство Азербайджана в Иране, в результате один человек погиб. Об этом сообщает азербайджанский МИД.
Инцидент произошел в пятницу около 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск). Злоумышленник с автоматом атаковал пост охраны диппредставительства. В результате был убит начальник службы безопасности, пишет RT.
«Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное», — отметили в МИД Азербайджана.
Ведется расследование нападения.
Как сообщают азербайджанские СМИ, нападавшего задержали.
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