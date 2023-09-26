Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на АЗС

Ранее стало известно, что на АЗС под Степанакертом произошел взрыв цистерны с топливом. Сообщалось о более 200 пострадавших, указывает телеканал «360».

Как уточнили в министерстве, после ЧП в медучреждения доставили 290 раненых. Специалистам не удалось спасти жизни семи человек. Тела еще 13 человек остаются неопознанными.

«Десятки пациентов до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. <...> Многие люди числятся пропавшими без вести», — отмечается в сообщении.

