Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на АЗС

Семь пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе умерли в больнице. Об этом сообщает портал 24News со ссылкой на заявление Минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

При взрыве на заправке в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек

Ранее стало известно, что на АЗС под Степанакертом произошел взрыв цистерны с топливом. Сообщалось о более 200 пострадавших, указывает телеканал «360».

Как уточнили в министерстве, после ЧП в медучреждения доставили 290 раненых. Специалистам не удалось спасти жизни семи человек. Тела еще 13 человек остаются неопознанными.

«Десятки пациентов до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. <...> Многие люди числятся пропавшими без вести», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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