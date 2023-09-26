Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на АЗС
Семь пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе умерли в больнице. Об этом сообщает портал 24News со ссылкой на заявление Минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ранее стало известно, что на АЗС под Степанакертом произошел взрыв цистерны с топливом. Сообщалось о более 200 пострадавших, указывает телеканал «360».
Как уточнили в министерстве, после ЧП в медучреждения доставили 290 раненых. Специалистам не удалось спасти жизни семи человек. Тела еще 13 человек остаются неопознанными.
«Десятки пациентов до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. <...> Многие люди числятся пропавшими без вести», — отмечается в сообщении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WhatsApp отказался от запуска каналов в России
- Посол Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС
- Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на АЗС
- Марочко заявил об активизации авиации ВСУ на Купянском направлении
- Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе под Курском
- Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году
- В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
- Российские военные поразили позиции боевиков «Азова» в ЛНР
- В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки
- Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru