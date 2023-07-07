Семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии

Семь человек в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора региона.

В детском лагере под Воронежем выявили кишечную инфекцию

Речь идет о заболевших воспитанниках и тренерах спортивной школы «Тея».

Роспотребнадзор сообщил об организации дезинфекции пищеблока и мест общего пользования спортшколы.

Ранее стало известно о том, что двенадцать детей из санатория в Кемеровской области были госпитализированы с неизвестной кишечной инфекцией, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакасияИнфекцияСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры