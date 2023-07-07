Семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии

Путин не планирует проводить совещание по поводу ослабления рубля Автодилеры: ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных авто на 5-20% Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области Песков считает, что перспектив для переговоров российской и украинской сторон пока нет «Радиоточка НСН» разыгрывает уникальный винил с автографом Дианы Арбениной