Семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии
7 июля 202313:54
Семь человек в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора региона.
Речь идет о заболевших воспитанниках и тренерах спортивной школы «Тея».
Роспотребнадзор сообщил об организации дезинфекции пищеблока и мест общего пользования спортшколы.
Ранее стало известно о том, что двенадцать детей из санатория в Кемеровской области были госпитализированы с неизвестной кишечной инфекцией, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru