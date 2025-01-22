Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды
Семь человек пострадали в результате двойного ДТП в Новосибирской области, сообщили в прокуратуре Кочковского района.
Ведомство организовало проверку по факту произошедшего.
В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение грузового и пассажирского междугороднего автобусного сообщения на всей протяженности трех автомобильных дорог. Речь идет о трассах К-14 «104 км автодорога «Р-256» - Сузун»; К-15 «104 км автодороги «Р-256» - Черепаново-Маслянино» и К 19 «Новосибирск - Ленинский - Кузнецкий».
Ранее в подмосковном Орехово-Зуево шесть человек были госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru