Семь человек пострадали в ДТП в Омске
Семь человек получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и троллейбуса в Омске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
По предварительной информации, при совершении поворота налево водитель троллейбуса не предоставил преимущества в движении и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-А64R45. Во время ДТП в троллейбусе находились пять, в микроавтобусе — десять пассажиров.
«В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса ГАЗ обратились за медицинской помощью», — сообщили в МВД.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили нетяжелые травмы, связанные с падением — синяки и ссадины.
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