Семь человек пострадали в ДТП в Омске

Семь человек получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и троллейбуса в Омске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительной информации, при совершении поворота налево водитель троллейбуса не предоставил преимущества в движении и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-А64R45. Во время ДТП в троллейбусе находились пять, в микроавтобусе — десять пассажиров.

«В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса ГАЗ обратились за медицинской помощью», — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили нетяжелые травмы, связанные с падением — синяки и ссадины.

