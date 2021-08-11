Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии
В Канашском районе Чувашии произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Сообщение опубликовано на сайте региональной полиции.
Столкнулись три автомобиля на трассе А-151 около деревни Караклы. Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Всем оказывается медицинская помощь.
Согласно предварительным данным, водитель «Лады-приоры» столкнулся с Тойотой при перестроении и выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Ладу-Гранта».
В результате ДТП было частично перекрыто движение дороги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- «Спартак» завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв «Бенфике»
- Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ
- Байден не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана
- СМИ: Лукашенко ничто не мешает признать статус Крыма
- Минздрав заявил о новом снижении давления при подаче кислорода в больнице Владикавказа
- В Киргизии возбудили дело по факту нападения на русскоговорящую продавщицу
- В Госдуме выступили против принуждения студентов к вакцинации
- Московские наблюдатели заявили о жалобах на принуждение к онлайн-голосованию
- Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ после жалоб студентов
- Карпин встретился с Дзюбой в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru