Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии

Столкнулись три автомобиля на трассе А-151 около деревни Караклы. Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Всем оказывается медицинская помощь.



Согласно предварительным данным, водитель «Лады-приоры» столкнулся с Тойотой при перестроении и выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Ладу-Гранта».

В результате ДТП было частично перекрыто движение дороги.

