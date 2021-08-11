Семь человек пострадали в ДТП в Чувашии

В Канашском районе Чувашии произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Сообщение опубликовано на сайте региональной полиции.

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Столкнулись три автомобиля на трассе А-151 около деревни Караклы. Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Всем оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительным данным, водитель «Лады-приоры» столкнулся с Тойотой при перестроении и выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Ладу-Гранта».

В результате ДТП было частично перекрыто движение дороги.

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ФОТО: пресс-служба МВД по Чувашии
ТЕГИ:ЧувашияДТП
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