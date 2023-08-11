Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи
Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником УАЗ в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает ГИБДД Краснодарского края.
Инцидент произошёл в селе Солохаул. По предварительным данным, водитель при повороте не справился с управлением и автомобиль врезался в скалу.
«В результате ДТП пострадали 9 человек, среди которых два ребенка пяти и 13 лет и беременная женщина», - уточнили в автоинспекции.
Ранее на трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись фура и микроавтобус с юными футболистами. В результате один подросток погиб, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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