Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

Инцидент произошёл в селе Солохаул. По предварительным данным, водитель при повороте не справился с управлением и автомобиль врезался в скалу.

«В результате ДТП пострадали 9 человек, среди которых два ребенка пяти и 13 лет и беременная женщина», - уточнили в автоинспекции.

Ранее на трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись фура и микроавтобус с юными футболистами. В результате один подросток погиб, еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

